دعاء ليلة القدر وما يستحب فعله فيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: “تحروها في العشر الأواخر من رمضان”، وزاد في تحديدها بالقول: “تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان”، أما دعاء ليلة القدر فهناك دعاء خاص بها.

دعاء ليلة القدر:

واستدل البعض على دعاء ليلة القدر من حديث ورد عن أمِّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

وليلة القدر لها علامات، لكن لا يلزم رؤية علامات ليلة القدر كدليل عليها، حيث لا يوجد تلازم بين العبادة والقبول وبين وجود أمارة وعلامة على أنها ليلة القدر.

ما يستحب فعله في ليلة القدر:

وكشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور الشيخ سعد الشثري علامات ليلة القدر والحكمة من إخفائها عن الناس، وما يستحب فعله خلال هذه الليلة.

وأوضح الشيخ الشثري خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه يستحب للمسلم في ليلة القدر أن يتقرب إلى المولى عز وجل بالصلاة والذكر والإكثار من الدعاء، وقراءة القرآن الكريم.

وقت ليلة القدر:

‫وأكد أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكنها تتنقل بين هذه الأيام في كل سنة بين العشر، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ قال: “إنّي أَرَى رُؤياكُم قد تَواطأَتْ في السبعِ الأواخرِ، فمنْ كان متحرّيهَا فليتحرّها في السبعِ الأواخرِ” أي بمعنى أن تحريها يكون في السبع الأواخر من رمضان وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من شهر رمضان.

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