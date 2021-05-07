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شكرا لقرائتكم إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ 9200 إلى الرقم المجاني 800 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07
إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ 9200 إلى الرقم المجاني 800
وكالات السيارات هي المرحلة الأولى والتطبيق بعد إجازة عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ(9200) إلى الرقم المجاني (800) دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية.
التطبيق بعد إجازة العيد:
وأكدت التجارة، في بيان لها عبر تويتر، أن وكالات السيارات هي المرحلة الأولى، وسيكون التطبيق بعد إجازة عيد الفطر.
وشددت الوزارة على أن هذا يأتي حرصًا على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له.
وجاء في نص البيان ما يلي:
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