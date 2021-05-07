إلزام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ 9200 إلى الرقم المجاني 800

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ(9200) إلى الرقم المجاني (800) دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية.

التطبيق بعد إجازة العيد:

وأكدت التجارة، في بيان لها عبر تويتر، أن وكالات السيارات هي المرحلة الأولى، وسيكون التطبيق بعد إجازة عيد الفطر.

وشددت الوزارة على أن هذا يأتي حرصًا على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له.

وجاء في نص البيان ما يلي:



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