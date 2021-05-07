تويتر يعلن عن تيب جار لتقديم الإكراميات للمستخدمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن موقع تويتر عن أداة جديدة تحمل اسم “تيب جار” tip jar أو (علبة الإكراميات)، وهي تتيح للمستخدمين الدعم بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

وبحسب ما ذكر موقع العربية نت، الأداة هي المرحلة الأولى من خطة لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال.

تفاصيل الخدمة:

وتقتصر القدرة على تقاضي الأموال من خلال هذه الخدمة على عدد محدود من الحسابات حتى اليوم الجمعة، من صناع محتوى وصحفيين وخبراء ومنظمات غير حكومية، غير أن جميع المستخدمين للنسخة الإنجليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وقال تويتر: أنتم مَن تديرون المحادثات عبر تويتر، ونريد أن تتمكنوا بسهولة أكبر بأن تتبادلوا الدعم بما يتعدى متابعة الحسابات وإعادة التغريد ونقرات الإعجاب.

إكراميات:

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم إكراميات بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل باي بال وفينمو وباتريون، ولن يتقاضى تويتر أي عمولة عن هذه الأموال.

ويسعى الموقع إلى تنويع مصادر دخله بما يتخطى الإعلانات وإمكانات تحقيق الإيرادات بهدف كسب ولاء المؤثرين، ويحضّر لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين، مع امتيازات خاصة للمشتركين.

شارك الخبر