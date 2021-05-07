الوزير الربيعة يشكر مركز صحي الواديين لتميزه على مستوى السعودية

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

رفع وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، تهانيه وشكره لمنسوبي المركز الصحي بالواديين بمحافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير لتميزه على المراكز الصحية على مستوى المملكة.

وقال الربيعة: “كلي فخر لحصولكم على جائزة التميز لشهر إبريل 2021، وهو ما يجسد حرصكم وتفانيكم لخدمة المرضى والمستفيدين من خدمات المركز، ويعكس التميز وعملكم الدؤوب لتجويد الخدمات الصحية ورفع كفاءة ‏الأداء وتلبية احتياجات المراجعين، أشكركم جزيلًا وأسأل الله لكم دوام التوفيق والنجاح”.

الجدير بالذكر أن المركز حقق إنجازات سابقة، ونال العديد من الجوائز، منها جائزة الوزير تطوعي صحة 2017 وجائزة تميز الزائر السري 2019 والعديد من المراتب المتقدمة على مستوى المنطقة والمملكة منذ تولى مالك بن عبدالرحمن آل جار الله إدارته، والذي استطاع بتضافر جهود منسوبي المركز تقديم الخدمة الصحية الجيدة لمراجعي المركز وحصول المركز على العديد من جوائز التميز على مستوى المركز الصحية بالمملكة.