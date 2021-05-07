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محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء باكستان لدى وصوله السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء باكستان لدى وصوله السعودية

متابعات الخليج 365 - واس

وصل جدة اليوم دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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