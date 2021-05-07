وزارة التجارة تلزم المنشآت التجارية التي تبدأ هواتفها لخدمة المستهلك 9200 استبدالها بالرقم 800 المجاني

أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بيانًا عبر حسابها على موقع “تويتر” ألزمت بموجبه المنشآت التجارية باستبدال الهواتف المخصصة لخدمة المستهلك والتي تبدأ بالرقم 9200 ، بالرقم المجاني 800 دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة التي تتم بالتعاون مع هيئة الاتصالات، سوف تكون البداية من وكالات السيارات كمرحلة أولى، والتطبيق بعد إجازة عيد الفطر.

رقم مجاني ولا رسوم مالية على المستهلك

وتأتي خطوة وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف وضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون أن يتحمل المستهلك أية رسوم مالية عن الاتصال، وذلك حرصًا من الوزارة وهيئة الاتصالات على خلق بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل خدمة وبجودة عالية للمستهلك، وخاصة تلك المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع .

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البداية بوكالات السيارات والتطبيق بعد إجازة عيد الفطر

وأشار بيان الوزارة إلى أن التطبيق يبدأ كمرحلة أولى في وكالات السيارات وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وستكون المرحلة الثانية من هذه المبادرة بالنسبة للأنشطة التجارية المتبقية في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه لاحقًا.