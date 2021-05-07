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وزارة التجارة تلزم المنشآت التجارية التي تبدأ هواتفها لخدمة المستهلك 9200 استبدالها بالرقم 800 المجاني

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أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية بيانًا عبر حسابها على موقع “تويتر” ألزمت بموجبه المنشآت التجارية باستبدال الهواتف المخصصة لخدمة المستهلك والتي تبدأ بالرقم 9200 ، بالرقم المجاني 800 دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة التي تتم بالتعاون مع هيئة الاتصالات، سوف تكون البداية من وكالات السيارات كمرحلة أولى، والتطبيق بعد إجازة عيد الفطر.

وزارة التجارة تلزم المنشآت التجارية التي تبدأ هواتفها لخدمة المستهلك 9200 استبدالها بالرقم 800 المجاني

رقم مجاني ولا رسوم مالية على المستهلك

وتأتي خطوة وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف وضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون أن يتحمل المستهلك أية رسوم مالية عن الاتصال، وذلك حرصًا من الوزارة وهيئة الاتصالات على خلق بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل خدمة وبجودة عالية للمستهلك، وخاصة تلك المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع .

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وزارة التجارة تلزم المنشآت التجارية التي تبدأ هواتفها لخدمة المستهلك 9200 استبدالها بالرقم 800 المجاني
وزارة التجارة تلزم المنشآت التجارية التي تبدأ هواتفها لخدمة المستهلك 9200 استبدالها بالرقم 800 المجاني

البداية بوكالات السيارات والتطبيق بعد إجازة عيد الفطر 

وأشار بيان الوزارة إلى أن التطبيق يبدأ كمرحلة أولى في وكالات السيارات وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وستكون المرحلة الثانية من هذه المبادرة بالنسبة للأنشطة التجارية المتبقية في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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