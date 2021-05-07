شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق : يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لتأسيس عمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أنه يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لتأسيس عمل أو تجارة تكون سببًا لكفايته.

وأشار المطلق إلى أنه يساعد الغنيُّ الفقيرَ من الزكاة ليفتح ورشة سمكرة أو سباكة أو يشتري له أدوات إنتاجية كمكائن الخياطة أو نحوها.

وأضاف أنه يمكن أن يساعد الغني الفقير في ابتداء تجارة في بيع خضار أو نحوها أو يساعد أسرة فقيرة لتكون من الأسر المنتجة.