شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأميرة هيفاء آل سعود: نستهدف رفع الناتج المحلي من السياحة إلى 10% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار، الأميرة هيفاء آل سعود، إن الوزارة تستهدف وصول مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

وأوضحت، وفقا لـ"العربية"، أن جائحة كورونا أثرت على نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وانخفض حجم الإنفاق في الحج والعمرة بعد توقفها خلال العام الماضي.

ونوهت بأن نسبة عمل المرأة في قطاع السياحة في المملكة ارتفعت وصلت إلى 11%، مؤكدة أنه جاري العمل على زيادة هذه النسبة في الفترة القادمة.