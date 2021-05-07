رقم استثنائي.. “غوميز” يصل للهدف رقم 100 بقميص الهلال

︎

.



وصل الفرنسي لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز للهدف رقم (100) مع ناديه الحالي خلال موسمين ونصف فقط، ليصبح أول لاعب أجنبي يصل لهذا الرقم.

ولعب غوميز بقميص الهلال 126 مباراة حتى الآن سجل خلالها 100 هدف، بعدما سجل في شباك الشباب، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 26 للدوري.

وسجل غوميز 68 هدفًا في الدوري، و17 هدفًا بدوري أبطال آسيا ، بالإضافة لـ 8 أهداف في كأس الملك.

وأحرز مهاجم الهلال جوميز 5 أهداف في البطولة العربية وهدفين في كأس العالم للأندية.

Source akhbaar24

