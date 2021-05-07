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ضبطت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الطائف قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، كما نشرت صورًا للمركبة التي تم حجزها. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر ضبطُ قائد مركبة نشر مقاطع لقيادته بتهور على مواقع التواصل الاجتماعي بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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