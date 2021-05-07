الهند تشيد بالمساعدات الطبية السعودية

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قدّم وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، الشكر إلى المملكة لتقديم الأكسجين الطبي المسال لمساعدة نيودلهي في معركتها مع أزمة كورونا.

وبيّن أن المملكة ودولاً أخرى من الخليج وفرت أسطوانات الأكسجين للأشهر الستة القادمة، مضيفاً: “نقدّر تقديرا عميقا تلك البادرة الطيبة المتمثلة في إمدادات الأكسجين الطبي المسال المجانية، خاصة من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية.”

وكانت الهند تعاني أزمة كبيرة تتمثل في نقص الأوكسجين مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.

Source akhbaar24

