الأرصاد يتوقع طقس الأيام المقبلة حتى عيد الفطر: أمطار رعدية على 12 منطقة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، حتى أول عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية على 12 منطقة.

وقال مركز الأرصاد: بمشيئة الله تعالى؛ يتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية يومي السبت والأحد، على مرتفعات مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار إلى أنه بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك ستشهد السعودية حالة مطرية، تشمل مرتفعات (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة)، وتمتد إلى أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ومن ثم (القصيم، الرياض، الشرقية).

اقرأ أيضًا:

طقس الأحد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 10 مناطق