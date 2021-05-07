«توكلنا» يوضح موقف المحصنين من الإجراءات الاحترازية المطبقة على العائدين

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة مدى إمكانية عدم إجراء فحص كورونا لمن أخذ التطعيم داخل المملكة ثم سافر ويريد العودة للمملكة مرة أخرى.

وأكد تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في توكلنا، لا يطبق عليه الاجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر «تويتر»: «هل يلزم على من اخذ لقاح في السعودية وسافر ثم رجع السعودية أن يكون معه فحص كورونا لدخول المملكة السعودية».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الجاري، رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.

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