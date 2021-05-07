الإطاحة بمقيمين في مكة ضبط بحوزتهما آلاف علب السجائر مجهولة المصدر

أعلن الأمن العام، الجمعة، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع من العمر بمكة، ضبطت بحوزتهما منتجات تبغ مجهولة المصدر ولا تحمل ختمًا ضريبيًّا.

وأكد «الأمن العام»، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منتجات التبغ المضبوطة تم إخفاؤها في شاحنة نقل مواد كيماوية بعدد 107 آلاف و310 علب سجائر و330 كيلوجرامًا من مادة القطران الخام.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المتهمين الاثنين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.