«أم القرى» تنشر قرار اعتماد سياسة منع عمل الأطفال في المملكة

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم 493 وتاريخ 24/08/1442هـ، بالموافقة على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية وعلى خطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة.

وتشمل خطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة (مشروع) 2021 - 2024م، التدخلات الاستراتيجية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه في ضوء العناصر السياسية الوطنية، بتوسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، وتحسين القانون وإنفاذه والملاحقة القضائية، مع تعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السن القانونية للعمل، وتحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال، وتنفيذ أنشطة التوعية.