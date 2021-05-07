أمانة الطائف والبلديات المرتبطة تدعم جهود تهيئة مصليات العيد

شرعت فرق وآليات النظافة التابعة لأمانة المحافظة بدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء المحافظة من خلال تعزيز جهود النظافة وإزالة الحشائش ووضع حاويات لجمع النفايات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر.

وتتزامن هذه الجهود مع توجيه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي لكل البلديات المرتبطة والفرعية بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسهيل وصول الأهالي إليها وكل الجوامع والمساجد المخصصة لإقامة صلاة العيد فيها، والعمل على الحد من التزاحم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.