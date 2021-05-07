بالفيديو.. الشيخ الشريم يبكي خلال حديثه عن زكاة الفطر

تأثر الشيخ سعود الشريم ولم يتمالك دموعه أثناء خطبة الجمعة عندما تحدث عن زكاة الفطر والمبادرة بالأعمال الصالحة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وحث الشيخ الشريم المصلين على أداء زكاة الفطر التي فرضها الله على كل مسلم، قائلًا: «هي طهر لكم وشكر لخالقكم فأدوها كما افترضت عليكم عن الذكر والأنثى والصغير والكبير وعمن تقوم بنفقته وصدقة الفطر تكون مما يطعم الناس».

ودعا الشيخ الشريم خلال خطبة الجمعة التي تحدث فيها عن إخراج زكاة الفطر، الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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