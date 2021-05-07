السياحة: السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب بدءًا من 17 مايو

قالت الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة، إن المملكة تستعد لاستقبال السياح الأجانب بدءًا من 17 مايو الجاري.

وأضافت، في تصريحات لها لقناة «العربية»، أن قطاع السياحة يستقبل السياح الأجانب من 2019، إلا أنه وخلال جائحة كورونا كانت المهمة الأولى هي سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في السعودية، وقد استطعنا توفير اللقاح ووصلنا إلى مرحلة تمكننا من فتح المنافذ البرية والجوية.

وتابعت: 93 شركة جديدة دخلت إلى سوق السياحة في السعودية، والحكومة قدمت 120 مليار ريال كمحفزات لمواجهة آثار كورونا، وحجم الإنفاق الداخلي ارتفع 33% خلال الصيف الماضي.

وحول مستهدفات السعودية من قطاع السياحة، قالت الأميرة هيفاء: «في 2018 كانت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 3.2% تساوي 147 مليار من حجم الإنفاق، وفي 2019 بلغت 169 مليار ريال، وارتفعت إلى 3.5%، وفي 2020؛ بسبب كورونا نزل حجم الإنفاق إلى 63 مليار ريال؛ بسبب إجراءات كورونا والمتعلقة باستقبال الحجاج والمعتمرين».

وقالت إن مساهمة السياحة في ناتج الدول عالميًّا 7.9%، وأفضل الدول بين 10 و12%، ونحن في السعودية نستطيع الوصول للمعدلات العالمية في 2030، مع تقعيل المشروعات السياحية التي ستظهر نتائجها سريعًا.

وأكدت أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة بلغ 30 مليار ريال، مشيرة إلى أن 50 ألف غرفة فندقية جديدة ستدخل الخدمة خلال عامين، كما تستهدف المرحلة الأولى من استراتيجية السياحة 8 وجهات، وهذا سيسهم في خلق وظائف جديدة وهي أولوية حكومية تستهدف إفادة الشباب والشابات السعوديين والذين يمتلكون العديد من المهارات للعملي في السياحة، بحسب الأميرة هيفاء.

ويسعى قطاع السياحة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات، وتذليل العقبات أمام المستثمر السعودي؛ حيث كانت 40% من الشكاوى خلال الصيف الماضي تخص الأسعار والجودة، وقد انخفضت إلى نحو 10%، في فصل الشتاء، بحسب الأميرة هيفاء.