«الأمن العام»: غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما للعمرة دون تصريح في رمضان

أكد الأمن العام، اليوم الجمعة، توقيع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال، ضد من يُضّبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في رمضان.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، قال الأمن العام: تتم مخالفة من يُضبّط قادمًا للعمرة دون تصريح، بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وسيتم التأكد من التصريح في تطبيق توكلنا من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود، ومن خلال مطابقته بالموعد المحدد في التصريح.

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