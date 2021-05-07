ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني

وصل جدة اليوم رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في زيارة رسمية للمملكة. وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية كما كان في الاستقبال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.



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