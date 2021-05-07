جوازات عسير العمل خلال إجازة العيد للحالات الطارئة

أعلنت جوازات عسير استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية. وأشار المتحدث الرسمي لجوازات منطقة عسير، العقيد عبدالله آل هادي، إلى استقبال مثل هذه الحالات من خلال خدمة المواعيد في منصة «أبشر»، مؤكدا أهمية الاستفادة من خدمة «تواصل» التي تمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات في أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية.



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العمل خلال إجازة العيد للحالات الطارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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