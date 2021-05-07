

المدينة المنورة 25 رمضان 1442هـ الموافق 07 إبريل 202‪1م واس

قدّم مستشفى الحناكية العام بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة لـ 5840 مراجعاً في العديد من التخصصات الطبية خلال شهر إبريل الماضي.

ووفقاً للإحصائية الصادرة من إدارة المعلومات والإحصاء بمستشفى الحناكية العام فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 4844 مراجعاً، فيما بلغ مراجعو العيادات الخارجية 996 مراجعاً، في حين أجرى قسم المختبر 11643 فحصاً منوعاً.

وأجرى مختصو قسم الأشعة بالمستشفى 588 أشعة خلال الفترة ذاتها، كما صُرف 4203 وصفات دوائية، فيما بلغت حالات التنويم في المستشفى خلال شهر إبريل 80 حالة، كما نُوم 17 مريضا بقسم العناية المركزة.

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23:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى الحناكية يقدّم خدماته الطبية ل 40 58 مراجعاً خلال الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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