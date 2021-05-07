السعودية اليوم / الكويت 1209 إصابات جديدة بكورونا



الكويت 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت الكويت 1209 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 282981 ، والوفيات 1628 .

// انتهى //

23:02ت م

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الكويت 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت الكويت 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،و 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 282981 ، والوفيات 1628 .// انتهى //23:02ت م0144

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