السعودية اليوم / وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية يفتتح معرض "بادر" للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا



جيزان 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

افتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق مساء اليوم معرض "بادر" الذي تنفذه كلية الطب ممثلة في قسم طب الأسرة والمجتمع والبرنامج المشترك لشهادة الاختصاص

وأكد عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن المعرض يأتي ضمن الحملة التنفيذية الجامعة التوعية الصحيحة حول لقاحات فيروس كورونا، و تصحيح المفاهيم الخاطئة, ونشر التوعية والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع، من خلال الجهود التي تبذلها الجامعة وطلبة الكليات الصحية بالجامعة في تقديم العون والمساندة لمواجهة كورونا، عبر خدمتهم التطوعية بمركز لقاحات كورونا والعديد من المبادرات والأعمال التطوعية، وصولاٌ لمجتمع محصن ضد فيروس كورونا بزيادة وعي المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات، وتحصين المجتمع كذلك ضد الشائعات ونفيها بالأدلة والدراسات العلمية.

//انتهى //

22:58ت م

0142



جيزان 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسافتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق مساء اليوم معرض "بادر" الذي تنفذه كلية الطب ممثلة في قسم طب الأسرة والمجتمع والبرنامج المشترك لشهادة الاختصاص السعودية للطب الوقائي بجازان، لتوعية المجتمع بأهمية أخذ لقاحات كورونا ، وذلك بمجمع كادي مول التجاري بمدينة جيزان.وأكد عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن المعرض يأتي ضمن الحملة التنفيذية الجامعة التوعية الصحيحة حول لقاحات فيروس كورونا، و تصحيح المفاهيم الخاطئة, ونشر التوعية والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع، من خلال الجهود التي تبذلها الجامعة وطلبة الكليات الصحية بالجامعة في تقديم العون والمساندة لمواجهة كورونا، عبر خدمتهم التطوعية بمركز لقاحات كورونا والعديد من المبادرات والأعمال التطوعية، وصولاٌ لمجتمع محصن ضد فيروس كورونا بزيادة وعي المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات، وتحصين المجتمع كذلك ضد الشائعات ونفيها بالأدلة والدراسات العلمية.//انتهى //22:58ت م0142

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