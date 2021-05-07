السعودية اليوم / تونس تسجل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت تونس 1226 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 318236، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11277 .

// انتهى //

22:49ت م

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تونس 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت تونس 1226 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 69 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 318236، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11277 .// انتهى //22:49ت م0139

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