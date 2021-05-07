السعودية اليوم / وزارة النقل تنفذ العديد من أعمال السلامة خلال شهر أبريل



الرياض 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

نفذت وزارة النقل خلال شهر أبريل الماضي، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة عليها، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (13) تقاطعاً، وتنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (96) كيلو متراً، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (985) لوحة، بالإضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق بعدد (30,249) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال تزيد عن (77) كيلو مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز الدورانية بطول يزيد عن (4,86) كيلومترًا.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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22:36ت م

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