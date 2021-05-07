السعودية اليوم / أمانة تبوك تقوم بأكثر من 36,290  جولة رقابية خلال شهر رمضان



تبوك 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أسفرت الجولات الرقابية التي تواصل أمانة تبوك تنفيذها خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، عن إغلاق 256 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية ، وتحرير 315 مخالفة في ذات السياق لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن فرقها الرقابية نفذت منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى اليوم ما يزيد عن 36,290 جولة رقابية وتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة، إلى جانب تطهير أكثر من 3453 موقعا وتعقيمه لحماية مرتاديها من خطر

وأفادت أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة إحكام الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة خلال الشهر الفضيل التي تطبقها لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأماكن إعداد الأكلات الرمضانية وأسواق النفع العام ، ‬مشددةً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وغرامات مالية ، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠ ).

//انتهى//

22:32ت م

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تبوك 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأسفرت الجولات الرقابية التي تواصل أمانة تبوك تنفيذها خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، عن إغلاق 256 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية ، وتحرير 315 مخالفة في ذات السياق لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية.وأوضحت أمانة المنطقة أن فرقها الرقابية نفذت منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى اليوم ما يزيد عن 36,290 جولة رقابية وتفتيشية شملت منافذ البيع المختلفة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة، إلى جانب تطهير أكثر من 3453 موقعا وتعقيمه لحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأفادت أن الفرق الرقابية والإدارات المعنية تواصل على مدار الساعة إحكام الرقابة على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة ، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة خلال الشهر الفضيل التي تطبقها لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأماكن إعداد الأكلات الرمضانية وأسواق النفع العام ، ‬مشددةً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وغرامات مالية ، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠ ).//انتهى//22:32ت م0134

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