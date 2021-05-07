السعودية اليوم / رجال الأمن بالمسجد النبوي .. جهود وأعمال ميدانية وإنسانية متواصلة في ظل جائحة كورونا



المدينة المنورة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

يقوم رجال الأمن بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بأعمال ميدانية مكثفة للحفاظ على سلامة وأمن قاصدي المسجد النبوي.

ورصدت "واس " خلال جولتها دور رجال الأمن وما يقومون به من أعمال ميدانية تسهم في الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك ، حيث يجري التأكد من الحالة الصحية لقاصدي المسجد من خلال حالته الصحية في تطبيق "توكلنا" ومدى تحصينه, وتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة ،ويعمل رجال الأمن كذلك بدورهم الإنساني إلى جانب أعمالهم الميدانية.

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22:14ت م

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