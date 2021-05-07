السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعتمد لقاح " سينوفارم " لكوفيد 19



25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

اعتمدت منظمة الصحة العالمية اللقاح الصيني لكوفيد 19 (سينوفارم) على قائمة الاستخدام الطارئ لمكافحة الوباء.

وحثّ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم الدول على تسريع الإجراءات التنظيمية الوطنية؛ لاعتماد اللقاحات التي اعتمدتها المنظمة وإنقاذ الأرواح في الوقت الذي يشهد العالم 100 ألف وفاة أسبوعياً بسبب الجائحة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم: إنه بهذه الخطوة يكون "سينوفارم" سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.

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22:08ت م

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