

مكة المكرمة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أدى دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي، اليوم, مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤلين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

// انتهى //

22:07ت م

0129





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء بجمهورية الصومال يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.