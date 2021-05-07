السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 10554 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

سجلت إيطاليا 10554 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4000009 والوفيات 122470.

// انتهى //

21:59ت م

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روما 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسسجلت إيطاليا 10554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 207 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4000009 والوفيات 122470.// انتهى //21:59ت م0128

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