اللواء خالد القحطاني يكشف دوره في تأسيس القوات الخاصة لأمن الطرق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف اللواء متقاعد خالد القحطاني، أحد مؤسسي القوات الخاصة لأمن الطرق، عن تفاصيل بداية عمله ضمن مؤسسي القوات.

رحلة القحطاني:

وقال القحطاني في حواره إلى برنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة إم بي سي: إنه عمل في شعبة حراسة وأمن السفارات في الخارج لمدة 4 سنوات ثم رشح للعمل في سفارة المملكة في أمريكا، وھو برتبة نقيب؛ لأنه درس ھناك ويتحدث الإنجليزية، والتقى سفير المملكة آنذاك الأمير بندر بن سلطان، ومكث أسبوعين لتسلم العمل من المسؤول السابق.

وتابع أنه عاد إلى الرياض بعدها لإحضار عائلته ووالدته، وقت أن صدر أمر سام بإنشاء القوات الخاصة لأمن الطرق، عام 1990م، وأنه اختير ضمن الفريق المسؤول عن تأسيسھا وإنشائھا، فأخبر المسؤولين عن سفره للعمل بالسفارة، فقال له أحد الذين رشحوه: إنه حريص على أن يكون معه ومن المؤسسين لھذا الجھاز المھم.

تأسيس الجهاز:

وأضاف: بدأت تأسيس الجھاز والعمل فيه عام 1415ھـ، في 5 أو 6 مناطق، من المناطق الحدودية والوسطى، وكان هو الجھاز الوحيد الذي أنشئ بأمر سامٍ.

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