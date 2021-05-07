إغلاق 12 مسجدًا بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 90 يوماً 1068 مسجداً، فُتِحَ منها 1054 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة الرياض واثنان بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران, مشيرة إلى إعادة فتح 17 مسجدا خمسة منها بمنطقة الرياض وخمسة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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