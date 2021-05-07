الصين ترفض قرار الشيوخ الفرنسي بشأن تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الصين عن احتجاجها ومعارضتها إزاء تبني مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يؤيد مشاركة تايوان في عدد من المنظمات الدولية.

ويؤيد القرار الذي أقر الخميس بغالبية كبيرة، مشاركة تايوان في أعمال جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وانضمامها إلى منظمة الطيران المدني الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وكذلك الإنتربول.



وأصدرت السفارة الصينية، الجمعة، بيانا نشر على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن الخطوة تشكل "بوضوح انتهاكا لمبدأ الصين الواحدة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين".

وحضّت الصين فرنسا على احترام "السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها" وعلى "التعامل بحذر ودقة مع المسائل المرتبطة بتايوان".

وقال المتحدث باسم السفارة إن وحدة الصين لا يمكن الطعن بها أو انتهاكها، مذكّرا بأن الدول التي تتمتع بسيادة هي الوحيدة المخوّلة نيل العضوية في هذه المنظمات.

وأشار إلى أن "تايوان بصفتها مقاطعة تابعة للصين لا يحق لها الانضمام إلى هذه المنظمات. احترام مبدأ الصين الواحدة يشكّل الأسس السياسية للعلاقات الصينية الفرنسية والتزاما رسميا قطعته للصين كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الصينية الفرنسية في العام 1964".

ويبلغ عدد سكان تايوان 23 مليون نسمة، وتعتبرها الصين مقاطعة متمردة مدعوة للعودة طوعا أو قسرا إلى الكنف الصيني.