10 قتلى بينهم شرطيان في هجوم مسلح شرقي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 10 أشخاص بينهم شرطيان وخطف عدة طلاب في جنوب شرق البلاد.

وقال ايكنغا توشوكو الناطق باسم شرطة ولاية انامبرا، في بيان، إن "عنصري شرطة دفعا الثمن الأقسى"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة المنفذين.



وهاجم مسلحون، الخميس، مركز الشرطة في أوبوسي بالولاية حيث قام الشرطيون بالرد، فيما أضرم المهاجمون أيضا النار في قسم من المركز وسيارتين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي حادث منفصل، صدت قوات الأمن هجوما ضد مركز شركة أورلو في ولاية إيمو المجاورة كما أضافت الشرطة.

وقتل 8 مسلحين، كما قال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه.

ويشهد جنوب شرق نيجيريا منذ الأسابيع الماضية تصاعدا في الهجمات التي تستهدف قوات الأمن وتنسبها السلطات إلى عناصر "شعب بيافرا الأصلي" وهي مجموعة انفصالية تنشط من أجل استقلال بيافرا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات النيجيرية، إطلاق سراح آخر 29 طالبا كانوا لا يزالون أسرى بعد اختطافهم من كليتهم في 11 مارس/آذار الماضي شمال غرب البلاد.

والطلاب المطلق سراحهم كانوا ضمن مجموعة شملت 39 طالبا تعرضوا للاختطاف بحسب ما أعلنه مفوض الأمن الداخلي في ولاية كادونا سامويل أروان، الأربعاء.