خريطة محتملة لمسار سقوط الصاروخ الصيني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن آخر التوقعات تشير إلى أن موعد سقوط جسم الصاروخ الصيني CZ-5B سيكون في وقت مبكر من صباح الأحد 09 مايو 2021 عند الساعة 06:53 صباحًا بتوقيت السعودية- 03:53 صباحًا بتوقيت جرينتش ± 11 ساعة.

صعوبة التنبؤ الآن:

وبين أنه بشكل عام لا يزال من الصعب التنبؤ بوقت ومكان سقوط جسم الصاروخ؛ نظرًا لأن لدورانه بسرعة كبيرة بحيث يمكن أن يؤدي اختلاف بضع دقائق إلى تغيير الموقع بشكل كبير- ناهيك عن ما يعادل يومًا كاملًا تقريبًا من الأوقات المحتملة.

صعوبة تحديد الحطام:

وتابع أبو زاهرة أنه عمومًا ستكون العودة على طول أحد المسارات الموضحة، ولكن لا يزال من السابق لأوانه تحديد أثر حطام ذي مغزى.

ولفت إلى أن الخريطة توضح بالتفصيل ما يلي:

⁃ الأيقونة الصفراء- موقع جسم الصاروخ في وقت سقوطه المتوقع.

⁃ الخط البرتقالي- منطقة الرؤية في وقت سقوطه المتوقع للراصد.

⁃ الخط الأزرق- المسار غير مؤكد قبل وقت سقوطه المتوقع.

⁃ الخط الأصفر- المسار غير مؤكد بعد وقت سقوطه المتوقع.

⁃ الخط الأبيض- الحد الفاصل بين الليل والنهار وقت سقوطه المتوقع.

⁃ الأيقونة الوردية- موقع الرؤية بالعين المجردة.

وتقع المواقع المحتملة لسقوط جسم الصاروخ في أي مكان على طول المسار باللونين الأزرق والأصفر.

شارك الخبر