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غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح

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شكرا لقرائتكم غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح

الحج والعمرة نشرت في وقت سابق ضوابط إصدار التصاريح

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعاد الأمن العام التذكير بأن هناك غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في رمضان.

ضوابط العمرة والصلاة: 

ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل تلك الضوابط ما يلي:

– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:

  • محصن
  • محصن جرعة أولى
  • أو محصن متعافٍ

– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.

– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.

– منع اصطحاب الأطفال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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