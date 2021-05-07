شكرا لقرائتكم غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07 غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح الحج والعمرة نشرت في وقت سابق ضوابط إصدار التصاريح متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعاد الأمن العام التذكير بأن هناك غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في رمضان. ضوابط العمرة والصلاة: ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك. وتشمل تلك الضوابط ما يلي: – إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا. – يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح: محصن

محصن جرعة أولى

أو محصن متعافٍ – عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية. – عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد. – منع اصطحاب الأطفال.

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