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شكرا لقرائتكم غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07
– منع اصطحاب الأطفال.
غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح
الحج والعمرة نشرت في وقت سابق ضوابط إصدار التصاريح
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعاد الأمن العام التذكير بأن هناك غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في رمضان.
ضوابط العمرة والصلاة:
ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.
وتشمل تلك الضوابط ما يلي:
– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.
– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:
- محصن
- محصن جرعة أولى
- أو محصن متعافٍ
– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.
– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.
– منع اصطحاب الأطفال.
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