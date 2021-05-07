الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

القبض على باكستانيين في مكة بحوزتهما آلاف علب السجائر مجهولة المصدر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن الأمن العام، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع من العمر بمكة، ضبطت بحوزتهما منتجات تبغ مجهولة المصدر ولا تحمل ختمًا ضريبيًّا.

شاحنة:

وقال الأمن العام في بيان له نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إن منتجات التبغ المضبوطة تم إخفاؤها في شاحنة نقل مواد كيماوية بعدد 107 آلاف و310 علب سجائر و330 كيلوجرامًا من مادة القطران الخام.

إحالة إلى النيابة:

ولفت إلى أنه جرى إيقاف المتهمين الاثنين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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