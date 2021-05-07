الصداع أكثر عارض يتعرض له 65% من الأفراد في العيد.. إليك الحل 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري المخ والأعصاب الدكتور مهند علي، أن ٦٥% من الأفراد يعانون في العيد من الصداع المؤقت وعدم القدرة على النوم بسبب اختلال الساعة البيولوجية بشكل مفاجئ، مبينًا أن الساعة البيولوجية في الدماغ تحاول التكيف مع ساعات النوم الجديدة، بعدما اعتادت طيلة أيام رمضان على تحول الليل نهارًا، إذ اعتادت على نمط محدد باعتبارها مسؤولة عن تنظيم إيقاع حياة الفرد وتحديد أوقات النوم حسب جداول زمنية.

صداع طبيعي مؤقت:

وبين أن الصداع المؤقت أمر طبيعي وعارض أيام العيد، ويجب اتباع 6 خطوات تشمل تجنب أي أدوية لمساعدة الصداع أو النوم، تناول العصائر الطازجة وتجنب مشروبات الكافيين، والنوم بعيدًا عن الضوضاء والإضاءة، وتجنب استخدام الجوال قبل النوم بنصف ساعة، مع تناول العشاء مبكرًا ويفضل ألا يكون دسمًا، مع وضع ساعة منبهة للاستيقاظ المبكر.

العصائر الطازجة أفضل:

ونصح بعدم الإكثار من تناول القهوة والشاي بشكل مفرط في العيد طوال اليوم؛ إذ إن شرب كميات كبيرة من القهوة والشاي يعني تناول الكثير من الكافيين، وهذا بدوره يزيد من التبول لتأثيره المدر للبول، وكثرة التبول تؤدي إلى فقدان الماء مما يسبب الجفاف؛ لذا الأفضل تناول الماء بشكل معتدل ونوع واحد من العصير الطازج يوميًّا.

تحذير من المسكنات:

وشدد الدكتور علي على ضرورة تجنب تناول المسكنات لمواجهة الصداع المؤقت وللأسف يكثر البعض من تناول المسكنات بل يعتبرها وسيلة سريعة لتخفيف الألم والأعراض، ولكن يجهل البعض أن للمسكنات أضرارًا عديدة لصحة الجسم على المدى البعيد؛ نظرًا لما تحتويه من مواد تسبب آثار جانبية وخطورة على الجسم وقد تتفاعل بعض المسكنات مع الأدوية الأخرى وتسبب مشاكل صحية، فالإفراط في تناول المسكنات قد يضر الرئتين ويؤدي إلى ضيق التنفس.

كما أن الإكثار في تناول المسكنات قد يسبب مشاكل عديدة في القلب والأوعية الدموية ويؤدي إلى الجلطات والسكتات الدماغية، ومشاكل عديدة في الكبد، ومن الممكن أن تؤدي إلى تليف وفشل الكبد، بجانب بعض الأعراض التي تسببها المسكنات وهي الغثيان والقيء والإمساك وجفاف الفم والارتباك والنعاس.

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