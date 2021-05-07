الرحلة الخامسة لمروحية المريخ اليوم وبث مباشر للحدث 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مروحية إنجوينتي التابعة لوكالة ناسا تستعد اليوم الجمعة للقيام برحلتها الخامسة على المريخ، مبينًا أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة فسوف تنطلق المروحية إنجوينتي عند الساعة 10:26 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستصعد إلى ارتفاع (5 أمتار) ثم تتجه جنوبًا لمسافة (129 مترًا)، متبعة نفس المسار الذي سلكته قبل أسبوع في الرحلة رقم أربعة التي استغرقت 87 ثانية، ولكن بدلًا من الالتفاف والعودة إلى الوراء، سترتفع إلى رقم قياسي جديد بارتفاع يبلغ (10 أمتار)، حيث سيتم التقاط بعض الصور الملونة (بالإضافة إلى الصور بالأبيض والأسود) للمنطقة.

بدء المهمة الجديدة:

وأشار إلى أنه بعد مدة طيران إجمالية ستبلغ حوالي 110 ثوانٍ، ستهبط المروحية إنجوينتي لتكمل أول رحلة في اتجاه واحد، وعندما ستهبط في موقعها الجديد، ستبدأ مرحلة مهمة لمعرفة ما يمكن أن تفعله هذه التكنولوجيا الجديدة لمساعدة المهمات الأخرى في المستقبل.

تعمل بالطاقة الشمسية:

ولفت إلى أن المروحية إنجوينتي تعمل بالطاقة الشمسية وهي عرض تقني مصمم لإظهار أن الاستكشاف الجوي ممكن على الكوكب الأحمر، وقد تم تحديد مهمتها في البداية بخمس رحلات على مدى 30 يومًا، لكن وكالة ناسا وسعت مؤخرًا عمليات المروحية إلى مرحلة جديدة، حاول خلالها فريق المروحية عرض إمكانات الطائرات العمودية لتكون بمثابة الكشافة لمركبات المريخ المتجولة من بين أشياء أخرى.

بث مباشر:

ولفت أبو زاهرة إلى أنه يمكن استقبال تلفزيون وكالة ناسا (NASA TV HD) بتقنية عالية الوضوح في الوطن العربي من خلال القمر الصناعي “هوت بيرد” 13 درجة شرق- تردد 11373/ أفقي/ 27500.

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