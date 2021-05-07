جامعة الباحة تعتمد الفصل الصيفي للخريجين لهذا العام حضوريًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمدت جامعة الباحة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريًا، وحددت اليوم السادس من شهر شوال القادم موعداً للتسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

موعد الدراسة:

وأفادت الجامعة بأن بداية الدراسة للفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 10/12، فيما تنتهي أعمال الفصل الدراسي الصيفي بنهاية أعمال يوم الأربعاء 12/4, واشترطت على الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصّنين ضد فيروس كورونا بما لا يقل عن جرعة واحدة، ويكون إثبات التحصين بواسطة تطبيق توكلنا.

شارك الخبر