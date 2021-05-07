حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة بخلايا من السحب الركامية الرعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة.