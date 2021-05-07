شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ سعود الشريم يبكي خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بكى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم وهو يتحدث عن أهمية إخراج زكاة الفطر مؤكدًا على أن الزكاة طهر للصائمين وشكر لله رب العالمين.

وجاء ذلك خلال إلقاء الشيخ الشريم خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان في الحرم المكي اليوم وسط حضور من المصلين والمعتمرين.

وقال الشيخ الشريم خلال الخطبة : ألا إن شهر رمضان قد أزف على الرحيل، وتصرمت أيامه ولياليه الفاضلة، فهو وحي التقضي سريع الأفول، وإن للحظات فراقه ووداعه غصة تشرق منها حلوق المخبتين، وتدمع لها عيون القانتين، وتحزن لها قلوب التائبين.