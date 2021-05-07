شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ذكريات جمعت الراحل طلال بن عبدالعزيز مع أبناءه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد أبناء الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز أبرز ذكرياتهم عن والده، وأحاديثه معهم عن الملك عبدالعزيز.

وذكر الأمير تركي بن طلال أن عملية توحيد المملكة لم يكن الهدف منها الاستئثار بالحكم، مضيفا أنه كان دائما يسمع من والده يقول "إن هذه الأسرة وجدت في هذا المكان لخدمة الشعب فهي منهم ولهم ولا تقوى إلا بهم"

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الراحل" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن والده كان صادقًا، ويكره الكاذب في حديثه ووعوده.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن طلال أن الراحل طلال بن عبدالعزيز كان دائما يتحدث معهم عن والده، الملك عبدالعزيز، ويوضح لهم كيف يتعامل الأخير مع أسرته وموظفيه وحلفائه ومع قادة الدول.

وأضاف أن والده كان دائما يقول "عندما أغضب أتذكر الملك عبدالعزيز فأرتاح وأفرح وأنسى كل غضبي"، مشيراً إلى أن الملك الراحل سافر لعدة مناطق وخالط التجار والحكام، وكل ذلك أكسبه أسلوبه المميز في التعامل مع الآخرين.