شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. معتمر عراقي يوجه رسالة لأهل بغداد من أمام الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عبر المعتمر العراقي "أحمد راضي" عن رأيه فيما شاهده من خدمات في الحرم المكي، موجهًا رسالة للمسلمين في بلاده.

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن جيدة، مضيفا أنه ينصح جميع المسلمين بالقدوم إلى المملكة للحج والعمرة.

وتمنى من الله تعالى أن يرفع عن العالم الوباء، مؤكدًا أن المملكة سباقة في الخير وتحرص على خدمة المعتمرين والحجاج.