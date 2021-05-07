تعرف على تشكيل “الشباب” أمام “الهلال”

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أعلن المدير الفني الإسباني لفريق الشباب، هيرنانديز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الجمعة) أمام نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل الشباب الأساسي للمباراة كالتالي: زيد البواردي، محمد سالم، إيغور، حسان تمبكتي، عبدالله الزوري، ألفريد ندياي، بانيغا، سيبا، كريستيان جوانكا، فابيو مارتينيز، إيغالو.
وجاءت دكة الاحتياط كالتالي: مروان الحيدري، عبدالملك الخيبري، فواز الصقور، جمال باجندوح، عبدالله الشامخ، عمار النجار، نواف العابد، تركي العمار، متعب الحربي.
Source akhbaar24
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