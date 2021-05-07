سلطان أزهر: “الوحدة” لن يهبط

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يرى رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، سلطان أزهر، أن المباريات المتبقية لفريقه في الدوري أشبه بالنهائيات. وأضاف أزهر خلال تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد:”الجميع في الوحدة يعمل بقوة وجدية، ونسعى للبقاء وبدعم الجمهور الفريق مستمر بالدوري ولن يهبط بإذن الله”. ويحتل الوحدة المركز 15 ـ قبل الأخير بجدول الدوري ـ برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن ضمك صاحب المركز 14 ونقطتين عن الباطن صاحب المركز 13. Source akhbaar24





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