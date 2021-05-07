ما تأثير جائحة كورونا على نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي؟ الأميرة هيفاء آل سعود تجيب

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أجابت نائبة وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار الأميرة هيفاء آل سعود على سؤال عن مدى تأثير جائحة كورونا على مساهمة السياحة في الناتج المحلي بعد أن كانت 3.2% في عام 2018م وما قبله.

وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج سؤال مباشر على قناة العربية، أن تلك النسبة كانت تساوي 147 مليار ريال من حجم الإنفاق، وأنه في 2019 ارتفعت إلى 3.5% بما يساوي 169 مليار ريال، ثم في 2020م مرت المملكة وباقي دول العالم بجائحة كورونا، فانخفض حجم الإنفاق إلى 63 مليارًا، وكان السبب الأكبر توقف الإنفاق في الحج والعمرة.

وأضافت أن معدل أفضل 10 – 20 دولة في الناتج المحلي عالميًا، يصل دخل السياحة فيها لما يقارب 10-12%، وأن المملكة تستهدف بحلول عام 2030 أن تكون إحدى هذه الدول، وأن الوزارة تتابع الخطط والبرامج والمشاريع الكبرى التي أعلنت عنها المملكة.

وأشارت إلى أنه بمجرد تفعيل تلك المشاريع والبرامج خلال السنوات الخمس المقبلة يمكن الوصول إلى نسبه أكبر من 7%، وأن تفعيل هذه المشاريع يتضمن أيضا توليد وظائف واستثمارات كبيرة جدا، بما فيها زيادة أعداد الغرف، ما يؤدي لإنفاق أعلى في المملكة.

Source akhbaar24

