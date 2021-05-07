كان يعاني من الزهايمر.. فريق “غوث” يعثر على المفقود “الترجمي” ميتاً بالمدينة (صور)

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أعلن فريق غوث للتوعية والإنقاذ عن العثور على المفقود “الترجمي”، البالغ من العمر 90 عاما، ميتا، بعد بحث استمر يومين، وبمساعدة من بعض الأهالي.

وأوضح الفريق أن الراحل من أهالي قرية ضاف بمركز اليتمة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وأنه عُثر عليه ميتا، حيث اتضح أنه ترجل من سيارته وأنه كان يعاني من الزهايمر.

Source akhbaar24

