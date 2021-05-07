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أعلن فريق غوث للتوعية والإنقاذ عن العثور على المفقود “الترجمي”، البالغ من العمر 90 عاما، ميتا، بعد بحث استمر يومين، وبمساعدة من بعض الأهالي.
وأوضح الفريق أن الراحل من أهالي قرية ضاف بمركز اليتمة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وأنه عُثر عليه ميتا، حيث اتضح أنه ترجل من سيارته وأنه كان يعاني من الزهايمر.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر كان يعاني من الزهايمر.. فريق “غوث” يعثر على المفقود “الترجمي” ميتاً بالمدينة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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