بريطانية تعمل مديرة مدرسة بالمملكة تروي تجربة تجولها بين المناطق السياحية واستغراب معارفها من المناظر الجميلة (فيديو)

︎

.



كشفت بريطانية تعمل مديرة مدرسة دولية في الرياض، عشقها الكبير بزيارة العديد من المناطق السياحية في المملكة، وردة فعل معارفها واستغرابهم من وجود أماكن جميلة.

وأوضحت نانسي جنكينز خلال حديثها لبرنامج “تجربة فريدة” على قناة SBC أنها زارت أبها وعسير والطائف والعلا، مع تركيزها على الأماكن التاريخية مثل ومدائن صالح وموقع قطار الحجاز.

وأضافت أن أكثر المواقع التي لفتت نظرها فوهة بركان الوعبة، ومنطقة جبال القوس في العرضيات، وتخطط خلال الفترة المقبلة لزيارة جازان وجزر فرسان.

وأشارت إلى أن معارفها يندهشون من المناظر الجميلة عندما يشاهدون الصور التي تنشرها على حساباتها في مواقع التواصل عن المناطق السياحية، وكانوا يعتقدون أن المملكة منطقة صحراوية فقط، وغير مصدقين وجود برد قارص وتساقط الثلوج.

وكشفت بأن السفر بين مدن المملكة جميل وتشعر فيه بالراحة والأمان، خاصة وأن من يقابلونها يغمرونها بالكرم.

Source akhbaar24

